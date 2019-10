Il lancio di Atari VCS a rischio | gli sviluppatori al lavoro sulla console non sono stati

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)VCS, unaretrò finanziata dai fan in fase di sviluppo presso, ha perso il suo system architect e design consultancy, poiché sostengono di non esserepagati per oltre sei mesi, mettendo così ail futuro del progetto (tramite The Register) .La nuovadiè stata annunciata nel luglio 2017. Inizialmente era chiamata "box", ma non era un nome ufficiale.rimase in silenzio per un po' riguardo il progetto, fino a quando non rivelò che i prototipi dibox e delle sue periferiche sarebberomostrati alla GDC 2018.Alla fine le cose non andarono come previsto. Il direttore operativo Michael Arzt rivelò che non era stato fatto nulla con il progetto dal primo annuncio di. Quindi, l'azienda ha avviato una campagna crowdfunding su Indiegogo per raccogliere $ 100.000 per sviluppare laretrò. Poco più di $ 3 milioni...

Eurogamer_it : A rischio il lancio di #AtariVCS. -