Finanziere indagato a Torino – Biglietti per lo Juventus Stadium in cambio di

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’edizione odierna de Il Corriere diha reso noto lo stra une la. Gravi le accuse all’uomo delle fiamme gialle Stando a quanto riportato dal quotidiano piemonetese, nel corso di due distinte indagini del pool antimafia sono scattate le manette per 16 persone. Le operazioni sono state chiamate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”. Tra i 16 arrestati figura anche unche, stando all’accusa, avrebbe divulgato segreti d’ufficio ed informazioni relative all’istallazione di microspie. Il, accusato anche di concorso in corruzione, avrebbe chiesto indelle suddette informazioni,per lo, capi d’abbigliamento sportivo ovvero prestazioni mediche come risonanze magnetiche e visite specialistiche. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

NovaDemocratia : Torino, pm accusato di abuso d’ufficio: “Vacanze gratis in un hotel di lusso sul lago su richiesta di un finanziere… -