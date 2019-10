Empire | Age of Knights è un MMO medioevale che richiede capacità gestionali | strategiche

Age of Empires : il nuovo studio di sviluppo di Microsoft non svilupperà giochi : Durante l'E3 di quest'anno Microsoft ha annunciato di aver acquisito lo studio Double Fine, team di sviluppo di Psychonauts e Brutal Legends. Oltre a questo, la società ha dichiarato la creazione di un nuovo studio che si focalizzerà sul progetto del nuovo Age of Empires.A quanto però questo studio di sviluppo non creerà direttamente giochi, ma in realtà supporterà e supervisionerà il lavoro degli altri team al lavoro sullo sviluppo del ...

Il gameplay di Age of Empires 4 potrebbe essere mostrato all'X019 : Age of Empires 4 ha perso un altro grande show come la Gamescom per mettersi in mostra, ma la speranza è che sia presente al prossimo grande evento di Microsoft.C'è stato molto silenzio intorno a Age of Empires 4 praticamente da quando il gioco è stato annunciato due anni fa. Al di fuori del reveal trailer, non abbiamo visto e sentito nulla al riguardo.All'E3 di giugno, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che avremmo ricevuto più ...

Gamescom 2019 : Devil May Cry 5 - Stellaris ed Age of Empires Definitive Edition sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass : Durante l'Xbox Inside che si sta tenendo in questi minuti è stato annunciato che tre nuovi giochi entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass a partire da oggi.Devil May Cry 5, Stellaris ed Age of Empires: Definitive Edition, quest'ultimo su PC, sono già disponibili per tutti gli abbonati. Devil May Cry 5 è l'ultima novità della serie di Capcom ed è stata una delle più grandi uscite della prima metà dell'anno. Stellaris, invece, è un ...