Del Vecchio | «Mi aspetto un nuovo piano che non si basi solo su Generali e Compass»

‘Sotto Tiro’ - il libro-inchiesta sulle armi sarà presentato domani in via Del Governo Vecchio : Roma – ‘Sotto Tiro’ di Stefano Iannacone, libro inchiesta sulla diffusione delle armi, è un libro ricco di riflessioni sul possesso di armi da fuoco, approfondisce il tema della sicurezza e tratta il tema dell’aumento delle richieste di licenza a fronte di un calo di rapine e furti. L’appuntamento è fissato per domani mercoledì 9 ottobre alle 19.30, nella libreria Altroquando, in via del Governo Vecchio Un ...

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine Del Vecchio centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Mediobanca - Del Vecchio valuta la richiesta di salire oltre il 10% : La domanda deve essere inoltrata alle autorità di Vigilanza (Bce e Banca d’Italia). L'opzione allo studio dell'avvocato Erede. A Milleri la regia dell'operazione. «No comment» da Delfin

Liberare Generali da Mediobanca Ecco i piani di Del Vecchio. Rumors : Un accerchiamento da sotto e da sopra la catena societaria per Liberare Generali dal giogo di Mediobanca. Riequilibrando la partita per il controllo della compagnia assicurativa che vede, fra gli azionisti, un nocciolo duro di soci privati italiani Segui su affaritaliani.it

Laver Cup 2019 : i convocati di Europa e Resto Del Mondo ai raggi X. Vecchio Continente favorito - c’è Fognini! : Si apre venerdì la terza edizione della Laver Cup, evento nato dalla mente del management di Roger Federer (e non solo) che ha immediatamente acquisito un posto di rilievo nel calendario del tennis maschile, pur non assegnando punti ATP. Andiamo a vedere chi sono i 12 uomini che vedremo in campo a Ginevra nei tre giorni di questa sfida Europa-Resto del Mondo che fa il verso tennistico al golf, con la Ryder Cup. Europa (Capitano: Bjorn Borg; ...

Mediobanca - le strategie di Del Vecchio su Generali dietro l’ingresso nel capitale di piazzetta Cuccia : Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron è in vista a Roma, Leonardo Del Vecchio diventa socio (6,94%) di Mediobanca. Ed entra così a gamba tesa in una delle partite più delicate che si giocano fra Italia e Francia. Con Generali, da sempre ambita preda d’Oltralpe, nonché grande investitore nei titoli pubblici italiani. E il management di piazzetta Cuccia che fa il bello e il cattivo tempo nelle più rilevanti operazioni ...

Del Vecchio sale al 7% in Mediobanca con Delfin. «Ottima opportunità» : Delfin, la cassaforte lussemburghese di Leonardo Del Vecchio, ha annunciato di detenere una partecipazione azionaria in

Il cocktail più vecchio Del mondo : Di tutti gli alberghi della Storia, quello più simbolico è il Waldorf Astoria. Su quei pavimenti hanno camminato Nikola Tesla, Lucky Luciano che occupava la stanza 39c, Marilyn Monroe che fu costretta ad andarsene perché il film “Quando la moglie è in vacanza” era stato sospeso e lei non aveva i soldi per pagarlo. Quando nel 1912 il Titanic affonda, la situation room delle indagini è lì. È un albergo per modo di dire: oltre ad avere ...

Klopp : «Gli spogliatoi a Napoli? Le immagini non erano belle - forse il video era vecchio. Mi fido Della Uefa» : L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse della situazione degli spogliatoi del San Paolo dove loro saranno ospitati martedì per la partita di Champions “Penso che sarà la situazione sarà risolta per quando arriviamo. In realtà non lo so, ho sentito cose diverse a riguardo, ho visto delle foto ma non si trattava di uno streaming live, ...

Donna decide si sostituire il vecchio materasso Della mamma ma poi scopre che dentro c’era una fortuna : Una storia incredibile e sfortunatissima quella accaduta a Tel Aviv ad una Donna che aveva deciso di buttare via il vecchio materasso della mamma per acquistarne uno nuovo. Dopo che lo ha buttato e ha mostrato alla mamma quello nuovo, pensand di farle una graditissima sorpresa, la povera Donna stava per svenire perché ha raccontato alla figlia che dentro il vecchio materesso c’era una fortuna: tutti i risparmi accumulati per una ...

Volkswagen - morto l’ex ad Ferdinand Piech. Il grande vecchio Dell’auto tedesca : Non era poi così anziano Ferdinand Piech, il “grande vecchio” dell’industria tedesca dell’auto: è morto domenica all’età di 82 anni, dopo essersi accasciato in un ristorante in cui si era recato sabato sera in compagnia della moglie. Tuttavia, la notizia è stata diramata solo poche ore fa. La sua dipartita segna la fine di una pagina di storia importante dell’automotive, che ha visto Piech portare il gruppo Volkswagen, che ha diretto come ...

Boris Pahor compie 106 anni : è l’ultimo grande vecchio Della cultura italiana : Oggi Boris Pahor compie 106 anni. Doppie celebrazioni, da Trieste a Lubiana, per omaggiare il grande scrittore italiano di lingua slovena. L'autore di "Necropoli" è nato prima dello scoppio della grande guerra e ha superato la deportazione nei lager e la guerra in Africa. Non ha mai smesso di condannare i totalitarismi.Continua a leggere

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone Del Vecchio governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...