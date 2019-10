Csm | in testa D' Amato e Di MatteoCome cambia il governo dei pm

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) E' iniziato lo spoglio delle schede relativo alle elezioni di due nuovi togati del Csm. Inil procuratore di Santa Maria Capua Vetere D'(MI) e il pm dello Stato mafia Di Matteo Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Elezioni Csm suppletive: in testa Di Matteo e D'Amato - ElioLannutti : CSM: IN CORSO SPOGLIO ELEZIONI SUPPLETIVE, IN TESTA D'AMATO = (ADNKronos) Seguito da Di Matteo Roma, 9 ott.(AdnKron… - rinoteodoro : Quelli che abbassano la testa. (L'indifferenza uccide #GramsciPCI) #Napoliculturale #Cassazione popolare. ( foto p… -