Cosenza Quattro ragazzi morti a Rende | conducente ferito positivo a droga

Incidente Cosenza - quattro morti. Il conducente ferito positivo a test droga : È risultato positivo al test per la droga il conducente della vettura che nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Rende, si è scontrata con un'altra vettura sulla quale...

Cosenza : quattro morti e due feriti in un incidente stradale : L'ennesimo fatto di cronaca giunge dalla regione Calabria, in particolare dalla provincia di Cosenza , dove è stato registrato un gravissimo incidente che ha visto coinvolte due automobili. Il bilancio è di quattro morti e due feriti gravi. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 5 e 6 ottobre, sulla strada statale 107, intorno alla mezzanotte, tra gli svincoli di Piano Monello e Surdo a Rende. L' incidente è stato causato da uno scontro frontale, ...

