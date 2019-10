Aspettiamo l’uscita di Red Dead Redemption 2 su PC con le specifiche minime e consigliate

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ora che Red2 su PC non è più solo una fantasia, un po' tutti i giocatori interessati potranno finalmente godersi l'ultimo grande capolavoro a marchio Rockstar Games. Dopo un anno di esclusività su PlayStation 4 e Xbox One, l'avventura open world con protagonista il fuorilegge Arthur Morgan - e dal deciso sapore spaghetti western - sarà quindi disponibile sugli schermi dei nostri personal computer a partire dal 5 novembre, acquistabile e scaricabile dal launcher della software house americana. Non solo, approderà - assieme alla modalità muliplayer RedOnline - anche su Google Stadia al lancio del servizio streaming, così come pure su Steam a partire dal mese di dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=jN36Y3xDEyg Insomma, l'uscita di Red2 su PC è molto più vicina di quanto potessimo aspettarci, pizzicata a cavalcare di gran lena verso ...

