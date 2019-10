Alessandro Borghi denuncia | Ho subito una truffa

Alessandro Borghi contro Viagogo/ "Truffatori! Farò di tutto affinché chiudano e..." : Alessandro Borghi contro Viagogo, sito di rivendita di biglietti. "Truffatori! Farò di tutto affinché chiudano". Cosa è successo?

Diletta Leotta e Alessandro Borghi hanno iniziato a seguirsi su Instagram : scatta il gossip : La bellissima conduttrice della trasmissione sportiva Dazn, Diletta Leotta, è stata forse 'pizzicata' in flagrante dai suoi follower. La 28enne ha infatti iniziato a seguire su Instagram l'attore Alessandro Borghi. Ecco dunque scattare il gossip, in quanto anche l'attore, diventato celebre per la ma

Diletta Leotta segue Alessandro Borghi su Instagram e scatta il social gossip : Cercare un nome in particolare su quasi 5 milioni di follower è un'impresa. Ma individuarne uno, famoso, su meno di 500 è già più facile. Parliamo del profilo...

Alessandro Borghi e Claudio Borghi protagonisti di un simpatico siparietto : “Non menzionatemi in dibattiti politici di dubbio gusto” : Alessandro Borghi e Claudio Borghi sono stati protagonisti di un divertente siparietto social, almeno nella sua conclusione. L'attore di Suburra (e non solo) e volto nuovo del cinema italiano ieri ha preso la parola su Twitter per chiedere a tutti di non "confonderlo" o associarlo a Claudio Borghi, deputato della Lega dal 2018, ma poi tutto è cambiato di colpo così come il tenore della discussione. Ma cosa è successo di preciso? Ad aprire il ...

Alessandro Borghi : «Siamo le scelte che facciamo» : Martino Crespi, Matilde Gioli, Marianna di Martino, Serena Rossi, Jacopo Olmo Antinori, Nicolas Vaporidis, Rosa Diletta Rossi, Anna Ferzetti, Enrica GuidiAndrea Delfini e Serena RossiAnna Ferzetti e Francesca BeniniDemetrio Albertini e Stefano RisoleSerena Rossi e Beatrice BeleggiaLucia MagnaniAnna Ferzetti Matilde GioliMarianna di MartinoAnna FerzettiNicolas VaporidisJacopo Olmo AntinoriRosa Diletta RossiEnrica GuidiSerena RossiDemetrio ...

Alessandro Borghi sbotta : “Sono l’attore - basta menzionarmi nei dibattiti politici”. La replica di Claudio Borghi è esilarante : “Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio, smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto. Con affetto. Alessandro Borghi”. Così l’attore Alessandro Borghi è sbottato su Twitter, stanco di essere scambiato per Claudio Borghi, deputato della Lega. D’altra parte il cognome omonimo può trarre in errore i meno attenti, ma i profili dei due Borghi sono assolutamente diversi: attore romano tra i ...

