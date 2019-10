Taglio parlamentari | il M5s in piazza per festeggiare Di Maio | “Giornata storica | grazie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Con ildei“risparmiamo 300 mila euro al giorno, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare nemmeno in una vita”. A dirlo, davanti a Montecitorio insieme ai deputati del M5s, scesi inperil via libera alla riforma, è il capo politico Luigi Di. “Oltre al risparmio c’è la semplificazione: con menoavremo meno testi pieni di emendamenti, norme e contronorme che complicano la vita dei cittadini italiani. Con un miliardo di euro in dieci anni – ha aggiunto – possiamo comprare 13 mila nuove ambulanze, costruire cento scuole, comprare treni per i pendolari”. L'articolo, il M5s inper. Di: “Giornataa noi la riforma è stata realizzata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

CottarelliCPI : Qual è il numero che unisce il #TaglioParlamentari e James Bond? 007. Al netto delle imposte sugli stipendi dei par… - davidallegranti : Il taglio del numero dei parlamentari è una cagata pazzesca. Non serve a niente e viene spacciato per risparmio, so… - Mov5Stelle : Oggi è un grande giorno, per #1miliardoDimotivi. Arriva in Aula alla Camera il testo sul taglio dei parlamentari, p… -