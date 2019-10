Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) (AdnKronos) - I progetti sperimentali, finanziati equamente da Regione e Miur, con una dotazione complessiva di 100 mila euro per ogni, prevedono un’offerta formativa extracurriculare, anche in orario extrascolastico, che si articola attraverso il potenziamento degli insegnamenti di base, la

TV7Benevento : Scuola: assessore Sicilia, 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' (2)... - TV7Benevento : Scuola: assessore Sicilia, 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione'... - Centralmente : Nuova facciata della scuola De Amicis: i ringraziamenti del Sindaco Costantini e dell’Assessore Verdecchia per il r… -