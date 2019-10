Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Mangiano diversamente

Violenza sulle donne - Zinaida è stata uccisa e ora dobbiamo chiederci Perché : Domenica notte Zinaida Solonari è stata uccisa dall’ex compagno Maurizio Quattrocchi mentre stava rientrando dal lavoro. E’ stata uccisa dopo aver denunciato le violenze di un uomo che non era geloso, come purtroppo scrivono ancora alcuni giornalisti, ma esercitava controllo, dominio, Violenza e l’aveva minacciata di morte durante una delle ultime aggressioni: “Se te ne vai ti ammazzo eppoi mi ammazzo anche io”. Lei ...

Veronica Ursida Vs Armando Incarnato/ Uomini e donne : 'Ma Perché devo frequentarti!' : Veronica Ursida contro Armando Incarnato a Uomini e donne, nella puntata di oggi lo scontro con il cavaliere per via di Ida Platano?

Perché le donne (non sempre) hanno l’orgasmo? : (Immagine: Getty Images) Togliamoci anzitutto il sassolino dalla scarpa. Che in realtà è un macigno. Di orgasmo femminile abbiamo ancora capito poco. E ci sono tante, tantissime domande che ancora non hanno risposta. Non conosciamo a fondo i dettagli anatomici e funzionali; non sappiamo bene quali muscoli siano coinvolti; non abbiamo una spiegazione definitiva dell’estrema variabilità tra donna e donna (e anche nella stessa donna, come vedremo ...

Sossio Aruta di Uomini e Donne : Perché ha litigato con Er Faina : Uomini e Donne, Sossio Aruta senza freni: “Mi sono vendicato di Er Faina” Sossio Aruta è stato recentemente intervistato da Superguida Tv e, tra una confessione e l’altra, ha rivelato il motivo per cui lui ed Er Faina hanno litigato dopo la partecipazione di quest’ultimo a Temptation Island Vip. L’ex protagonista di Uomini e Donne non ha dimenticato le numerose critiche mosse da Er Faina lo scorso anno, quando ha preso lui ...

Marco Giallini : “Fidanzato? No - Perché l’inizio è fantastico - poi si va in salita e le donne cominciano a rompere” : “In ogni rapporto l’inizio è fantastico, poi si va in salita e le donne cominciano a rompere”. A dirlo in un’intervista al Messaggero è l’attore Marco Giallini che si prepara a tornare in tv nei panni del vicequestore Rocco Schiavone, l’investigatore con il vizio delle canne e l’intuito infallibile nato dalla penna di Antonio Manzini. Sarà che ormai la serie tv è alla sua terza stagione (l’esordio è mercoledì 4 ...

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco Perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...

Uomini e donne - Gianni Sperti : "Saltai la prima puntata di Uomini e donne Perché la sera prima bevvi troppo - Maria reagì così..." : Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Gianni Sperti non si è sbilanciato sui nuovi tronisti, spiegando però di sentirsi più vicino, "per modi di fare, ad Alessandro e Sara". L'opinionista del programma di Canale 5 si è poi espresso sull'eterna tensione che caratterizza il rapporto tra Tina e Gemma:Loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà ...

Anna Tedesco di Uomini e Donne : Perché non si è fidanzata con Giorgio : Uomini e Donne, Anna Tedesco su Giorgio Manetti: “Pensavo fosse un marpione” Uno dei ritorni più graditi e inaspettati accaduti a Uomini e Donne è stato sicuramente quello di Anna Tedesco. Dopo un anno e mezzo fuori dalla trasmissione ha deciso di darsi una seconda possibilità al fine di trovare un uomo che la ami davvero. A Uomini e Donne Magazine la donna ha anche parlato della grande amicizia che la lega a Giorgio Manetti, lo ...

Sara Tozzi : Perché lascia il trono di Uomini e Donne. Le anticipazioni : anticipazioni Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono: ecco perchè Poco fa è iniziata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Una registrazione iniziata con un incredibile colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Maria De Filippi, a inizio puntata, ha annunciato che Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Una notizia che ovviamente ha preso in ...

Uomini e Donne : Sara Tozzi Abbandona il Trono Classico! Ecco Perchè! : Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Poche ore fa si sono registrate le nuove puntate del Trono classico. Maria De Filippi inizia subito parlando di Sara Tozzi, una delle quattro troniste di questa edizione insieme a Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Ebbene, stando alle parole di Maria De Filippi sembra che Sara Tozzi abbia fatto diverse esterne con i suoi corteggiatori. Durante tutte queste esterne però la ragazza ...

Toscana - consigliere regionale leghista : “Donne in vetrina per rilanciare il turismo”. Rossi ironizza : “Aberrante. Perché non comincia lui?” : Un rilancio del turismo, favorendo la prostituzione, mettendo le “donne in vetrina”, come fanno “in Germania, in Olanda, in Austra e in Francia”. È la proposta presentata in commissione sviluppo economico della Regione Toscana da un consigliere leghista, Roberto Salvini, per salvaguardare il settore termale nella regione. La denuncia arriva direttamente da un video pubblicato sul proprio profilo facebook dalla ...

Quota 100 : costi - assegni leggeri e poche donne. Ecco Perché ha poco appeal : Non è solo l’incidenza sulla spesa a rendere critici i pensionamenti con 62 anni e 38 di contributi nel triennio in corso. È una lunga serie di nodi a spingere i tecnici del nuovo esecutivo a valutare un restyling delle misure

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo Perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno. Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo Perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno.--Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...