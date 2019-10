Manovra | Lega | ok a fusione Imu-Tasi

Manovra : Renzi - ‘Bellanova capo delegazione Iv - da me massima disponibilità’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Teresa Bellanova è la nostra capo delegazione, ho parlato più volte al telefono con il presidente del Consiglio, do la massima disponibilità a dare una mano, l’importante è non fare il gioco delle tre carte sulle tasse”. Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell’auspicio espresso dal presidente del ...

Sondaggi - la Manovra del Conte bis piace agli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Manovra 2020 - le misure : detrazioni solo con carte - ticket legati al reddito - novità sulle colf : Si partirà con la rimodulazione dei ticket sanitari e il taglio delle detrazioni fiscali per chi dichiara più di 100 mila euro, stop agli sgravi oltre i 300 mila euro di reddito. Badanti, i datori di lavoro saranno sostituti di imposta

Manovra - tra i collegati famiglia e banca pubblica Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : «Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati,...

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida Manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulpito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Sondaggi politici/ Lega al 30% - Pd al 23%; Governo Conte-bis - priorità alla Manovra : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la crisi di Governo: Lega scende al 30%, balzo M5s al 22%. Misure priorità del Conte-bis: Manovra per il 71%

Manovra Lega : meno tasse e pace fiscale : 16.20 "tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra Manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona". Così il leader della Lega, Salvini, sulla sua pagina Facebook.