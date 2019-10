Il TENAA certifica HONOR LRA-AL00 | un misterioso smartphone che potrebbe essere un

Certificato dal TENAA l’OPPO K5 : immagini e foto in anteprima : Potremmo essere in procinto di assistere alla presentazione del nuovo smartphone OPPO K5, contraddistinto dal nome in codice 'PCNM00'. Il dispositivo è stato di recente Certificato dal TENAA, così come riportato da 'gizmochina.com', e dovrebbe accompagnarsi con uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel), oltre che ad essere spinto da un processore octa-core da 2.2GHz (presumibilmente uno Snapdragon 730G). ...