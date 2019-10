Fallimento Qui!Group | imprenditore si getta dal viadotto

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Stefano Becchetti, 61 anni, era indagato nell'inchiesta suldel gruppo, leader nel settore dei buoni pasto Stefano Becchetti, ex amministratore della Pasticceria Svizzera, si è tolto la vita lanciandosi da undell'autostrada A26, non lontano dell'area di servizio Turchino Est. Il 61enne era indagato per ildella, società leader nel settore dei buoni pasto. Lo scorso luglio, ildell'azienda aveva portato in carcere il fondatore e presidente del gruppo Gregorio Fogliani. Sono sei le persone finite in manette, tra cui il re dei buoni pasto. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Come spiega il Messaggero, ilaveva provocato un crac da 325 milioni. Secondo quanto riporta l'Ansa, le forze dell'ordine stanno ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Si è suicidato Stefano Becchetti: era indagato per il #Fallimento #Qui!Group - FlorianaMissori : RT @ilmessaggeroit: Si è suicidato Stefano Becchetti: era indagato per il #Fallimento #Qui!Group - ayurbea : RT @ilmessaggeroit: Si è suicidato Stefano Becchetti: era indagato per il #Fallimento #Qui!Group -