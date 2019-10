eSwap Pro di Thrustmaster è il nuovo controller modulare componibile per PS4

Fonte : eurogamer

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ildiper PlayStation 4 altamente personalizzabile vi permetterà di scegliere la vostra configurazione di tasti preferita.Disponibile oggi in preordine in Europa, Medio Oriente, Africa e Australia, ilda 170 € utilizza la tecnologia "T-Mod" diper consentire lo scambio dei suoi componenti modulari in qualsiasi momento, anche nel mezzo di una partita. I bumper laterali, i pulsanti frontali, quelli di condivisione e quello di opzione sono statici, ma tutto il resto, inclusi i trigger e le impugnature, possono essere sostituiti. Ci sono anche cover cosmetiche per touchpad che possono essere aggiunte per cambiare l'aspetto del grande pulsante rettangolare sulla parte anteriore del.Mentre la modularità è l'attrazione principale di, l'annuncio ufficiale dipunta anche su funzioni come la ...

