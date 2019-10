Comuni | Lupo Pd | ‘governi ascoltino richieste sindaci’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “I sindaci siciliani vanno ascoltati e sostenuti, soprattutto in una fase come questa segnata da una difficoltà finanziaria che si ripercuote anche sulle amministrazione locali”. Così il capogruppo del Pd all’Ars ha commentato i lavori dell’Anci Sicilia a Palermo.“L’Anci, grazie al lavoro del presidente Orlando e dei sindaci deiche vi aderiscono, rappresenta un punto di riferimento non solo per le amministrazioni del territorio ma anche per le istituzioni regionali e nazionali – conclude – Ci aspettiamo che il governo regionale e quello nazionale possano accogliere leprovenienti dall’associazione”.L'articolo(Pd), ‘governisindaci’ CalcioWeb.

