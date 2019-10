Trine 4 The Nightmare Prince | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La saga dicontinua, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi4: The, con il quale ci siamo intrattenuti in questi giorni, anticipandovi che sarà disponibile a giorni anche laUltimate Collection che include tutti i capitoli della saga.Chi non ha mai giocato un capitolo della serie? Nel caso non lo sappiate, si tratta di un platform 2D con elementi puzzle e scenari mozzafiato, il tutto doppiato in italiano e realizzato con uno stile grafico 3D, seppure ilsia a scorrimento orizzontale. Il gioco inizia nei panni del mago, il quale dovrà recarsi ad una lontana cassetta delle poste per recuperare un’importante messaggio, il quale gli affiderà un nuovo e pericoloso incarico. I primi 3 livelli dell’avventura serviranno al giocatore per apprendere le meccaniche ...

