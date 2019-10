Salvatore Esposito | Genny Savastano di Gomorra è diventato zio

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia . Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia . Alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Caos biglietti Juve-Napoli - Salvatore Esposito : 'È uno schifo e una vergogna' : La decisione della Juventus di vietare ai nati in Campania la vendita dei biglietti per assistere al match contro il Napoli del 31 agosto ha aperto un vero e proprio dibattito e sta diventando sempre di più un caso. In particolare, ad alzare la voce contro questa decisione del club bianconero, ci ha pensato l'attore partenopeo Salvatore Esposito (Genny Savastano in Gomorra). Quest'ultimo ha ribadito di essere fiero di essere napoletano, campano ...