Promesse e tavoli per ammorbidire i sindacati

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Palazzo Chigi, due del pomeriggio. “Presidente, ma i soldi per il rinnovo dei contratti ci sono?”. È passata poco più di un’ora dall’inizio del confronto sulla manovra con i leader di Cgil, Cisl e Uil, quando Giuseppe Conte si trova a dover rispondere alla domanda che segna lo spartiacque tra la diffidenza e la fiducia. Il premier risponde: “Stiamo lavorando per stanziare 5,5 miliardi in tre anni”. Eccola la grande promessa perMaurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, un altro tassello di quell’operazione di fidelizzazione con le parti sociali avviata fin dal primo giorno del suo secondo mandato. Nel frattempo gli elementi di disturbo sono aumentati perché Matteo Renzi, giorno dopo giorno, scrive sui giornali la sua di manovra, altri fronti nella maggioranza sono aperti con continue richieste ...

