Meteo | pioggia e sferzata polare | ma fino a quando?

Previsioni Meteo 4 ottobre : pioggia al sud - sole a Nord. Temperature in calo : Le Previsioni per oggi venerdì 4 ottobre fanno intendere innanzitutto che ci sarà un abbassamento delle Temperature: all'alba minime anche sotto i 10°C al Centro-Nord. Tempo soleggiato comunque per quasi tutte le regioni eccetto la Calabria, e la provincia di Messina.Continua a leggere

Ciclismo - Mondiali 2019 : le previzioni Meteo per la prova in linea maschile. Attesa pioggia nel finale : Nell’edizione 2019 dei Mondiali di Ciclismo su strada se c’è stata una consuetudine, questa è la pioggia. Ecco perché non c’è da stupirsi se anche nella gara riservata ai professionisti, i corridori si troveranno di fronte a qualche goccia d’acqua. Le previsioni sono comunque molto più positive di quanto non lo fossero nei giorni scorsi, andiamo a scoprirle insieme. La notizia è che secondo le previsioni, dovrebbe piovere ...

F1 - Previsioni Meteo qualifiche GP Russia 2019 : elevato il rischio di pioggia : A dispetto di quanto previsto ad inizio settimana, le qualifiche del GP di Russia di F1 potrebbero non essere sull’asciutto: le Previsioni meteo su Sochi danno infatti probabilità molto alte di precipitazioni per l’orario dell’inizio dell’attacco alla pole position. La temperatura sarà attorno ai 20°C, mentre sarà da tenere d’occhio il vento, che spirerà attorno agli 11 km/h, e potrebbe creare qualche problema. ...

F1 - GP Russia 2019 : previsioni Meteo nemiche della Ferrari? La pioggia favorirebbe Hamilton in qualifica : La Ferrari esce ruggendo ancora una volta dalle prove libere del venerdì del GP di Russia 2019 di F1 in corso di svolgimento sul tracciato di Sochi. Dopo aver trovato il miglior tempo in mattinata con Charles Leclerc, anche la sessione del pomeriggio ha mostrato una SF90 davvero ritrovata, in grado di esprimersi al meglio ormai anche su tratti non adatti alle sue caratteristiche e dove fino a Budapest aveva sempre trovato grosse difficoltà. Il ...

Meteo - da domani torna l'estate : weekend di sole con qualche pioggia al Nord : A partire da venerdì, le previsioni Meteo annunciano che il tempo andrà decisamente migliorando grazie ad un promontorio di alta pressione in avvicinamento da ovest....

Previsioni Meteo 26 settembre : in arrivo pioggia al Centro-Sud - torna il sole al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 26 settembre? Secondo le Previsioni meteo, mentre al Nord ci sarà il sole, con un lieve aumento delle temperature, al Centro-Sud è in arrivo una perturbazione che porterà pioggia e instabilità soprattutto in mattinata. La situazione migliorerà nel pomeriggio ma non durerà a lungo: nel weekend torna il maltempo.Continua a leggere

Ciclismo - Mondiali 2019 : le previsioni in Meteo per la gara maschile. Annunciata la pioggia - acquazzone a Harrogate? : Domenica 29 settembre si correrà la prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, si preannuncia grande spettacolo nello Yorkshire e più precisamente a Harrogate dove si snoda il circuito in cui verranno percorsi gli ultimi 97 km. Il percorso è particolarmente insidioso e movimentato, la gara è aperta a tante ipotesi tattiche e i favoriti per il successo sono l’olandese Van der Poel, lo slovacco Sagan, il belga Evenepoel e il ...

Previsioni Meteo 25 settembre : pioggia e autunno al Nord - tregua dal maltempo al Sud : Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, una nuova perturbazione attraverserà velocemente l'Italia, portando piogge e locali rovesci soprattutto al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche, dove si attende un lieve calo delle temperature nelle ore diurne. Il meteo migliorerà poi di nuovo a partire da domani.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali su tutta la regione : Continua la situazione di maltempo sulla Toscana con il transito previsto, nella giornata di oggi, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti valido fino alle ore 20 di oggi, lunedì 23 settembre, per tutte le province della regione. L'articolo Allerta Meteo Toscana: ...

Meteo - ancora pioggia sull'Italia : la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità : Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola....

MotoGP - GP Aragon 2019 : le previsioni Meteo. Rischio pioggia per le qualifiche e la gara : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MotoGP DI FP3 DALLE 9.55 E DI FP4 E qualifiche DALLE 13.30 (21 SETTEMBRE) Sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del quattordicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, andranno in scena oggi le qualifiche e domani la gara. Valentino Rossi e la sua Yamaha sono apparsi in netta ripresa rispetto alle difficoltà dell’ultimo periodo. Il “Dottore” ha messo in mostra un’ottima confidenza con la M1 ...

Meteo - anticipo d'autunno : la pioggia rovina il fine settimana : L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia porterà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni Meteorologiche...

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni Meteo. Pioggia fitta a Monza - dovrebbe smettere per la gara! : Continua a esserci un alone di incertezza sul tempo previsto per la gara di oggi a Monza, sede del Gran Premio d’Italia nel quale Charles Leclerc ha saputo trovare la pole position al termine di qualifiche per molti versi dal sapore alquanto bizzarro. Le condizioni attuali, infatti, sono di Pioggia fitta nella città lombarda: una situazione, questa, che andrebbe ad avvantaggiare indubbiamente le Mercedes, ammesso che di vantaggio si possa ...