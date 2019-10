Governo | Pd tra due fuochi | il déjà-vu di Franceschini che rivede tempi di Prodi premier

Riforma pensioni e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra Governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Portogallo - il socialista Costa vince le elezioni. Per il Governo serve un patto a sinistra : Il partito del premier avrebbe ottenuto tra il 34,5% e il 40% dei consensi. Bene il Blocco di sinistra. Il centrodestra (Psd) di Rui Rio all'opposizione

Scontro Salvini-Di Maio - il leghista : 'Col Governo del tradimento gli sbarchi triplicano' : L'amore è finito e il divorzio ha fatto il suo corso, ma i due ex amanti, il leader pentastellato Luigi Di Maio e il capo politico del Carroccio, Matteo Salvini, continuano incessantemente a guerreggiarsi. In questi giorni la motivazione centrale è il piano migranti varato dall'esecutivo giallorosso e intriso di una molteplicità di tensioni. L'immigrazione è stata il cavallo di battaglia del leghista in qualità di Ministro degli Interni, ...

Ergastolo ostativo - l'appello di Governo e magistrati alla Cedu : Esponenti del mondo della politica e della magistratura stanno esprimendo grande preoccupazione in vista della decisione che nei prossimi giorni - forse già martedì - dovrà prendere sull'Ergastolo ostativo la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo scorso 13 giugno la Cedu ha condannato l'Italia per questa particolare tipologia di Ergastolo prevista dall'ordinamento italiano al preciso scopo di combattere le associazioni ...

Travaso sovranista : boom di Fratelli d'Italia - cala la Lega. Nel Governo resiste solo Conte : In calo la fiducia al Governo giallorosso, ma regge il gradimento del premier Giuseppe Conte, stimato al 53%, mentre nel centrodestra Giorgia Meloni, con il 43 per cento dei consensi, ‘supera’ Matteo Salvini che passa dal 46 al 42%. E’ quanto emerge da un sondaggio ‘Demos & Pi’ realizzato nel mese di ottobre e pubblicato oggi su ‘Repubblica’ con il commento di Ilvo Diamanti.Secondo le stime di voto ...

Cardillo Cupo : sinistra prende botte anche se al Governo - guardate Roma Metropolitane e Whirlpool : Roma – Ecco le parole di Pasquale Cardillo Cupo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Latina, in cui evidenzia come la sinistra, nonostante sia al Governo, vada in difficoltà, come evidenziato dai casi di Roma Metropolitante e Whirlpool.: Lo so che l’agenda dell’attuale ministro degli esteri gli impone di convincere della bontà delle nostre proposte di commercio e della validità delle imprese italiane ai tavoli ...

C’è la prova che il Governo italiano si è accordato coi trafficanti in Libia? : L’ex ministro dell’Interno italiano Marco Minniti (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Il giornalista di Avvenire Nello Scavo ha scoperto grazie a una fonte anonima che uno dei più violenti trafficanti di essere umani della Libia ha partecipato a un incontro riservato che si è svolto in Italia il 27 maggio del 2017 al Cara di Mineo, vicino a Catania. Abd al-Rahman al-Milad – noto col soprannome di Bija – è ...

Un trafficante di esseri umani accolto dal Governo Gentiloni : Mauro Indelicato Su Avvenire vengono svelati i retroscena di un incontro avvenuto l'11 maggio 2017 all'interno del Cara di Mineo: protagonista, tra i libici, il trafficante soprannominato "Bija", tra i più violenti che opera nel paese nordafricano. Il criminale viene ospitato in Italia come rappresentante della Guardia Costiera della Libia Nel maggio del 2017 la situazione sul fronte degli sbarchi è a dir poco drammatica: in quel ...

Atlantia scrive al Governo : senza concessione autostradale non salveremo Alitalia : Atlantia detta le condizioni al governo. Lo fa con una lettera di due pagine inviata il 2 ottobre al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Nella missiva, la società controllata dai Benetton scrive che, se non cesserà la situazione di incertezza legata alla concessione di Autostrade per l’Italia, non potrà impegnarsi nel salvataggio di Alitalia. La lettera è firmata dal presidente Fabio Cerchiai e ...

Atlantia scrive al Governo : no ad Alitalia senza le concessioni di Autostrade : Voi ci togliete le Autostrade? Noi non salviamo Alitalia. Sembra essere questo l’obiettivo della lettera inviata da Atlantia al governo Conte. Il quotidiano La Repubblica ha avuto una copia della missiva e ne rende pubblico parte del contenuto dal quale si evince una sorta di “ripicca” da parte di Atlantia, società dei Benetton. "... Il permanere di una situazione di incertezza in merito ad Autostrade per l'Italia - si legge nel testo - non ...

Alitalia - salvataggio in bilico : tensione tra Governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...

