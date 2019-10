Giù la mani da Ancelotti Il problema del Napoli è mira attaccanti | non il modulo

Rende. Federico Lentini si era iscritto a Giurisprudenza : domani ricordo all’Unical : Un risveglio terribile per Rende e Cosenza. Quattro giovanissimi cosentini morti a causa di un terribile incidente stradale avvenuto poco

Milano - la senatrice Liliana Segre inaugura il nuovo Giardino dei Giusti : “Scelsero di non essere indifferenti - sono un dono dell’umanità” : Riapre dopo i lavori di riqualificazione il nuovo Giardino dei Giusti nel parco del Monte Stella a Milano. A tagliare il nastro è stata la senatrice a vita Liliana Segre., sopravvissuta ai campi di sterminio. Il Giardino ricorda, attraverso “cippi” di granito e alberi, le persone che si sono opposte nel mondo ai genocidi e ai crimini contro l’umanità come Moshe Bejski, Andrej Sakharov, Svetlana Broz e Pietro Kuciukian. “I ...

Atletica - Mondiali 2019 : i giudici affossano Massimo Stano nella 20 km di marcia. Oro a Yamanishi : L’Italia riponeva le speranze maggiori dei Mondiali di Atletica 2019 a Doha (Qatar) nella 20 km maschile di marcia, competizione in cui Massimo Stano si presentava al via tra i grandi favoriti assieme ai giapponesi, forte del quarto crono stagionale. Il 27enne pugliese stava effettivamente disputando una gara da assoluto protagonista, pienamente in lizza per una medaglia e, forse, anche per la vittoria. Il sogno è sfumato tra l’11° e ...

Riforme : Fedeli a M5S - ‘Giù le mani da Nilde Iotti’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – ‘Giù le mani da Nilde Iotti! Soprattutto quando non se ne conosce il pensiero autentico e si abusa del suo nome per mera propaganda”. Lo dice la senatrice Pd, Valeria Fedeli, rivolta ai 5 Stelle. ‘Citare la Iotti solo a proposito del taglio del numero dei parlamentari è una inaccettabile mistificazione del suo pensiero. La sua reale preoccupazione era quella di riformare in modo ...

Tortellini di pollo - Casini : “Giù le mani dal tortellino - è solo col maiale. Chiamatelo in un altro modo - ad esempio Andrea” : “Tortellini di pollo? Giù le mani dal tortellino. Sarà un cibo meraviglioso e accogliente, lo facciano, ma non lo chiamino ‘tortellino’. Chiamiamolo Andrea“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il senatore del Gruppo Autonomie, Pier Ferdinando Casini, si pronuncia sulla polemica scatenatasi a Bologna per la scelta gastronomica della Curia in occasione della festa del ...

Expo - i giudici : “Sala colpevole di falso ma ha evitato il fallimento della manifestazione” : Giuseppe Sala, ex commissario Expo e attuale sindaco di Milano, “deve essere ritenuto penalmente responsabile del reato ascrittogli, integrato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo”. È uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici lo scorso 5 luglio lo hanno condannato a sei mesi di reclusione, convertita in una multa da 45mila euro. Una pena inflitta per falso materiale ed ideologico per la retrodatazione ...

Imprese - cala l’indice manifatturiero dell’Italia a settembre : 47 - 8 punti. La Germania conferma il dato peggiore da giugno 2009 : 41 - 7 : Le condizioni del settore manifatturiero italiano peggiorano a settembre. L’indice Pmi di Ihs Markit, risultato di sondaggi condotti con i direttori acquisti delle aziende, rileva un calo a 47,8 punti dai 48,7 di agosto: è la più forte contrazione in sei mesi. La soglia dei 50 punti separa la contrazione dall’espansione. Molto peggio fa la Germania, dove a settembre l’indice Pmi manifatturiero si è attestato a 41,7 punti, il livello ...

De André - Tenco e Cantautoradio. Giù le mani da Morgan - merce rarissima : Da metà settembre su Radio due, ogni sabato in seconda serata, va in onda un interessantissimo programma di Morgan che si chiama Cantautoradio. Non potevo non parlarne qui. Ve lo consiglio vivamente perché Morgan, quando parla dei cantautori, sa fare qualcosa di molto raro: unire passione e competenza, l’urgenza comunicativa e una felice scelta dei termini giusti per isolare, in poche parole, la poetica di un artista. merce rara, rarissima. La ...

Manovra - domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri : "Sarà da 30 mld - Giù cuneo fiscale" | Bordata a Salvini : "C'è il conto del Papeete" : Nella Manovra finanziaria ci sarà una "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

Sciopero per il clima - domani studenti in piazza (ma l’assenza va giustificata) : È in programma domani, venerdì 27 settembre, il terzo Global strike for climate, lo Sciopero globale per il clima, lanciato dal movimento Fridays For Future sull'onda del clamore suscitato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tanti gli studenti italiani che scenderanno in una delle 150 piazze della manifestazione, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Palermo. Assenze "giustificate" per volere del Miur.Continua a leggere

Giù le mani da Balotelli - basta polemiche sterili : SuperMario talento da salvaguardare - è difficile trattarlo come tutti gli altri? : Giù le mani da Mario Balotelli. Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta della Juventus che ha avuto la meglio del Brescia. Partita importante per la squadra di Corini che era passata in vantaggio con la rete del solito Donnarumma, poi la rimonta dei bianconeri prima con l’autogol di Chancellor e poi con la magia di Pjanic che ha superato Joronen dalla ...

Germania - altro calo dell’indice manifatturiero a settembre : mai così basso da giugno 2009 : Il nono mese consecutivo di cali, il ribasso più forte da 10 anni. Anche a settembre non arrivano buone notizie per l’economia della Germania: l’indice dei direttori d’acquisto (Pmi), che monitora l’attività manifatturiera, è crollato a 41,44 punti contro i 43,5 di agosto e a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. Un valore molto lontano dalla soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra l’espansione ...