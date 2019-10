Fedez | Claudio Santamaria | Francesco Totti | il messaggio che svela la loro fuga dai social

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In molti si sono chiesti che fine avessero fatto. Perché, ad esempio, sempre attivissimo suinetwork, fosse totalmente sparito da almeno due settimane. Il segreto pare finalmenteto. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@) in data: 7 Ott 2019 alle ore 3:00 PDT In molti vip hanno pubblicato lo stesso: “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”. Il motivo sarebbe molto semplice: sarebbero tutti concorrenti di un nuovo reality, Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo.Prodotto da Amazon Prime Video, il format dovrebbe funzionare così: un gruppo composto da alcuni personaggi famosi per 14 giorni non solo non potrà accedere ai, ma dovrà nascondersi e scappare per non farsi ...

