Diabete | che frutta possono mangiare i diabetici?

Diabete e malattia renale : nuove armi terapeutiche abbassano la glicemia e diminuiscono il rischio cardiovascolare : In occasione del primo convegno nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Società Italiana di Diabetologia (SID), “Presente e Futuro dell’Approccio Integrato Nefro-Diabetologico alla malattia renale Diabetica (MRD)”, realizzato nell’ambito del 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), in corso in questi giorni a Rimini è stato presentato il paper “Storia naturale della malattia renale nei soggetti con ...

Diabete : dalla nutraceutica un rimedio naturale per abbassare gli zuccheri nel sangue : Principi attivi naturali, estratti da due alghe marine provenienti dalle acque oceaniche più fredde, sono in grado di ridurre i livelli di zuccheri nel sangue e di grasso nel fegato. La capacità di queste alghe è stata evidenziata da diverse ricerche medico-scientifiche, a riprova dell’aiuto che la nutraceutica mette a disposizione per il trattamento di malattie molto diffuse nella nostra società e spesso associate tra di loro, come Diabete, ...

Diabete tipo 2 : la dieta e gli alimenti che “sciolgono” l’eccesso di grasso nel fegato : Uno studio condotto da ricercatori della Società italiana di diabetologia Sid presso l’Università Federico II di Napoli, presentata al Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete EASD ha rilevato che una dieta, ben nota per i suoi benefici sulla salute, “scioglie” il grasso accumulato nel fegato. L’analisi degli esperti ha mostrato che contro la steatosi epatica (accumulo di grasso nel fegato) fa ...

Agire sul preDiabete - bloccarne la progressione verso il Diabete - è l’arma per prevenire le complicanze croniche : La speranza è sempre quella di trovare un giorno una cura per il diabete, e il crocevia di tutte le ricerche passa per la protagonista assoluta di questa condizione, la cellula beta pancreatica. Trovare il modo di proteggerla e di ripristinare la sua funzione di produzione di insulina è l’obiettivo e il mantra di tutto questo filone di ricerca. Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale ...

Trapianto di isole pancreatiche : oltre a guarire il Diabete di tipo 1 - protegge dal rischio frattura : Le persone con diabete di tipo 1 hanno un maggior rischio di fratturarsi rispetto al resto della popolazione. La carenza di insulina sembra giocare un ruolo importante nel determinare la fragilità ossea associata al diabete di tipo 1. Il Trapianto di pancreas consente di ripristinare la fisiologica produzione di insulina, permettendo così di guarire dal diabete. Tuttavia, gli effetti del Trapianto di pancreas sul rischio di frattura non sono ...

Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco - una complicanza frequente nelle persone obese con Diabete di tipo 2 : L’obesità interessa il 20 per cento della popolazione adulta nei Paesi occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50 per cento. Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del miocardio. Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tessuto adiposo viscerale, che rappresenta quella ...

Diabete : lo screening per le complicanze croniche è fondamentale per la prevenzione cardiovascolare : Lo screening per le complicanze croniche del Diabete è uno strumento di prevenzione cardiovascolare fondamentale e altamente raccomandato per la popolazione con Diabete tipo 2. Tuttavia, nella pratica clinica la programmazione delle indagini e delle visite di screening varia spesso in base alle risorse disponibili e all’organizzazione dei singoli centri di cura. Ad oggi non è noto se la variazione dell’intensità di queste valutazioni di ...

Diabete tipo 2 : perché le gestione del peso è importante : L’obesità è legata a un rischio quasi 6 volte maggiore di sviluppare Diabete di tipo 2. La predisposizione genetica e uno stile di vita poco sano aumentano a loro volta le chance di malattia, ma in misura molto minore. Sono le conclusioni di una nuova ricerca presentata al 55° congresso annuale dell’Associazione europea per lo studio del Diabete in corso a Barcellona, da Hermina Jakupovic dell’Università di Copenhagen e da ...

Abbassare colesterolo - pressione e glicemia alta : gli alimenti “dimenticati” che combattono Diabete - ipertensione e ipercolesterolemia : Il colesterolo è presente nel sangue e in tutti i tessuti: in quantità fisiologiche è indispensabile per la costruzione di cellule sane, ma quando il colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando ...

Diabete - le persone più basse rischiano di più e gli scienziati ci spiegano perché : Gli scienziati hanno messo a confronto di dati riguardanti migliaia di persone e hanno scoperto che l'altezza influenza il rischio di sviluppare o meno il Diabete di tipo 2. Nello specifico, secondo lo studio, più le persone sono basse più hanno probabilità di avere il Diabete, più sono alte invece meno rischiano: ecco perché.Continua a leggere

Diabete - rischio crisi ipoglicemiche : un peso anche per i familiari : Diabete: un peso anche per i familiari un peso anche per i familiari Un nuovo studio rivela che il 64% dei familiari delle persone è preoccupato

Pressione alta e Diabete tipo 2 : un alimento a basso valore nutrizionale causa glicemia alta e malattie croniche : Le bevande, zuccherate o con dolcificanti ipocalorici, possono essere collegate a un maggiore rischio di morte per tutte le cause: la dietista dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Tiziana Casati, commenta lo studio condotto dallo Iarc e pubblicato da “Jama Internal Medicine”. E’ emerso che, rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più ...

Allerta farmaci : attenzione ad un noto antidolorifico - causa ipoglicemia pericolosa anche per chi non soffre di Diabete : Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori della Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’Università della California di San Diego, i pazienti che assumono tramadolo sono a maggior rischio di sviluppare ipoglicemia o livelli di zuccheri nel sangue eccessivamente bassi. Il tramadolo, un analgesico oppiaceo debole sintetico ad azione centrale approvato nel 1995, ha gradualmente guadagnato un uso crescente in tutto ...

Obesità e Diabete - la chirurgia metabolica abbatte del 40% il rischio di malattie cardiache e morte : Un team di ricerca americano guidato da scienziati della Cleveland Clinic ha dimostrato che la chirurgia metabolica, una branca della medicina bariatrica, abbatte del 40% il rischio di morte prematura ed eventi cardiovascolari nei pazienti affetti da Obesità e diabete di tipo 2. I pazienti trattati perdono inoltre più peso e hanno meno zucchero nel sangue.Continua a leggere