Confindustria insoddisfatta | Manovra più restrittiva dai tempi di Letta

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Altro non si poteva fare perché l’eredità lasciata dal governo gialloverde era “un’ipoteca” sui conti pubblici, ma tutti gli impegni obbligati hanno un prezzo da pagare e quello del Conte 2 è l’aver tirato su lapiùdaidel governo guidato da Enrico. È il Centro studi dia delimitare il perimetro della prima legge di bilancio dell’esecutivo M5s-Pd: l’espansione di cui parlano il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri non c’è. C’è invece un intervento di natura sanitaria che si cala in un’economia in bilico tra ripresa e recessione. Il Pil è inchiodato allo zero, come i consumi. Ogni passo è delicato, a iniziare dagli interventi sull’Iva: riordinare le aliquote può far ...

