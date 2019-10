Condannati i genitori di Renzi Fatture false | un anno e 9 mesi

Fatture false - i genitori di Renzi Condannati a 1 anno e 9 mesi : pena sospesa : L’accusa riguarda il reato di emissione di Fatture false. Condannato a due anni l’imprenditore degli outlet Luigi D’Agostino

Genitori di Renzi Condannati a un anno e 9 mesi per le fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al processo per due fatture false che li vedeva imputati insieme all'imprenditore Luigi Dagostino. Quest'ultimo è stato a sua volta condannato, a due anni di reclusione. Accolta per i Genitori di Renzi la richiesta del pm Christine von Borries che, nella ...

Condannati per chemio negata alla figlia Eleonora Bottaro : “Genitori custodi della vita dei figli” : "L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere”: è quanto scrivono i giudici di Padova nelle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, morta a 17 anni senza ricorrere alla chemioterapia.Continua a leggere

«Niente antibiotici». E il bambino morì di otite : genitori no vax Condannati : La terapia dell’omeopata: «Niente tachipirina tranne in caso di febbre oltre i 43 gradi. e niente vaccinazioni per non compromettere il trattamento». Genitori condannati

Eleonora Bottaro rifiutò la chemio e morì! Condannati a 2 anni i genitori di Eleonora : Eleonora, 17 anni, era malata di leucemia, ma i genitori le permisero di non sottoporsi alla chemioterapia. Aveva deciso di rifiutare la chemio, rinunciando al metodo tradizionale che avrebbe potuto curarle la leucemia. Ora, i genitori di Eleonora Bottaro, che all'epoca aveva 17 anni, sono stati Condannati a due anni.-- Nel 2015, Eleonora era ammalata di leucemia ma, con il consenso del padre e della madre, Lino e Rita Bottaro, la ...

Il piccolo Francesco Bonifazi morì per l'otite dopo cure omeopatiche! Condannati i genitori : Il giudice ha accolto la richiesta del pm che aveva accusato i genitori di concorso in omicidio colposo. Il procedimento si è svolto con il rito abbreviato e per entrambi, oggi presenti in aula, la pena è stata sospesa. Condannati a tre mesi i genitori di Francesco Bonifazi, che morì a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici che si trasformò in encefalite. Il bambino, di Cagli (Pesaro Urbino) morì all'ospedale Salesi di ...