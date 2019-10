Clima | “La pesca non è un’attività dannosa | no all’aumento delle tasse”

Clima - Gentiloni : “La commissione Ue vuole investire oltre mille miliardi sull’ambiente”. Asvis : “Serve legge su sviluppo sostenibile” : L’obiettivo della nuova commissione europea è “mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La commissione punterà ad “integrare ...

Greta Thunberg conquistata dalla parodia death - l’ironia sui social : “Lascio la causa Climatica e mi dedico al metal” : L'attivista Greta Thunberg, conquistata dalla parodia death metal divenuta virale nei giorni scorsi, ha assecondato il gioco e ha deciso di abbandonare la sua battaglia. L'affermazione, ovviamente, è ironica, e di fronte a un tale capolavoro l'attivista di Fridays For Future non poteva rimanere indifferente. Riepilogando, il 24 settembre Greta Thunberg ha tenuto un discorso al vertice ONU sul clima, e il livore con il quale la sedicenne si è ...

“La nostra casa brucia” - 17 anni fa Chirac lanciò l’allarme sul Clima : “La nostra casa brucia e noi guardiamo altrove. La natura, mutilata, eccessivamente sfruttata, non riesce più a riciclarsi e rifiutiamo di ammetterlo. L’umanità soffre. Soffre per il ‘cattivo sviluppo’, al Nord come al Sud, e siamo indifferenti. La terra e l’umanità sono in pericolo e noi siamo tutti responsabili“. Diciassette anni fa il presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, che oggi è deceduto ...

Clima : Feltri attacca Greta - “la gente crede solo alle balle” : “Mezzo mondo segue appassionatamente le teorie astruse di Greta. Come mai? Semplice. La gente non crede più a niente tranne che alle balle“. Così su twitter, il direttore di Libero, Vittorio Feltri, commenta Greta Thunberg, l’attivista svedese che ieri, nel suo discorso al vertice Onu sul Clima, ha strigliato i leader mondiali. L'articolo Clima: Feltri attacca Greta, “la gente crede solo alle balle” sembra essere il ...

Clima - il riscaldamento avanza : il quinquennio 2015-2019 verso il record. Impennata dei gas serra : mari più acidi. “La sfida è immensa” : Grandi e piccoli della Terra si mettono insieme per abbattere le emissioni e dare un po’ di sollievo al pianeta malato. Mentre si attende di vedere le parole trasformarsi in fatti, come ha auspicato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il riscaldamento Climatico accelera e con esso gli effetti devastanti che trascina dietro di sé: nuovi record di temperatura in molti Paesi accompagnati da incendi senza precedenti, ...

Cambiamenti Climatici - Al Gore : sono “la sfida dei nostri tempi - possiamo vincere” : I Cambiamenti climatici sono la “crisi dei nostri tempi” che però “possiamo vincere“: “Abbiamo gli strumenti e la tecnologia necessari e stiamo costruendo la volontà politica di cui c’è bisogno“. sono le parole di Al Gore, ex vice presidente USA che ha vinto il premio Nobel per il suo impegno per il clima, in un editoriale pubblicato sul New York Times. “Le elezioni del prossimo anno sono il test ...

In arrivo nuovo report IPCC - WWF : “La crisi Climatica sta provocando mutamenti irreversibili per oceani e regioni polari” : “Comincia oggi nel Principato di Monaco il 51° meeting dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) con l’obiettivo di approvare lo Special report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC), che traccerà gli impatti e i rischi per la natura e gli esseri umani provocati dai radicali mutamenti che stanno avendo luogo negli oceani, nelle regioni polari e nei ghiacciai per effetto del cambiamento climatico“: lo ...