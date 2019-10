Clima | il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro | giornate con minime sottozero

Clima - Ministro Gualtieri : “Da subito grande piano di investimenti green” : “Nella prossima finanziaria aumenteremo gli investimenti. Un paese che riduce e non aumenta gli investimenti non ha futuro e nella ottica pluriennale istituiremo un grande fondo dedicato alla transizione ecologica dell’economia, già da subito, e ci batteremo anche perché gli investimenti in questa area siano scorporati dal calcolo del deficit a livello europeo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Economia, Roberto ...

Fioramonti : "Sciopero per il Clima - la più grande lezione da frequentare" : Roma, 25 set. (Adnkronos) - Lo sciopero contro i cambiamenti climatici "è la più grande lezione [...]

Ministro Fioramonti : “Sciopero per il Clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

Clima - allarme sul Monte Bianco : rischia di crollare un ghiacciaio sulla Grande Jorasses : Allerta sul Monte Bianco: potrebbe crollare a breve una parte del ghiaccio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio montuoso. La massa a rischio collasso è di circa 250 mila metri cubi. A dare l’allarme oggi sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 ...

Gli annunci catastrofici del 1988 e le previsioni mai avverate : se sul Clima fosse tutta una grande presa in giro? : “Siamo all’inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica“: con queste parole l’ormai famosa (sigh!) Greta è intervenuta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che forse non era mai caduta così in basso. La 16enne svedese che dopo Al Gore e Leonardo di Caprio è diventata la nuova paladina dei fanatici del ...

A New York si apre il summit sul Clima - Trump il grande assente : Il segretario dell’Onu Guterres: «Stiamo perdendo la gara, rischia drammatici anche per il presente»

Lotta ai Cambiamenti Climatici - FAO : una Grande Muraglia Verde per le città : Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) Qu Dongyu ha annunciato oggi l’iniziativa “Una Grande Muraglia Verde per le città“, che mira a sostenere soluzioni basate sulla natura per fronteggiare il cambiamento climatico. Il Direttore Generale ha divulgato l’annuncio alla vigilia del Vertice ONU sull’Azione per il Clima in programma questa ...

UE - Gentiloni ha incontrato Von der Leyen : "Clima di grande amicizia" : L’ex premier Paolo Gentiloni, designato ieri da Giuseppe Conte (II) come commissario italiano nel nuovo esecutivo Ue, è volato a Bruxelles per il previsto incontro con la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Gentiloni si trova in queste ore al palazzo Charlemagne dove, a colloquio con Von der Leyen, apprenderà della delega che gli verrà conferita nella nuova Commissione. L'ex presidente del ...

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Clima di grande amicizia» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì