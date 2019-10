Le 10 cose di Torino-Napoli che non dimenticheremo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Le 10diche nonAnche stavolta vorremmo dimenticare ma almeno dieci immagini ce le porteremo dietro. Uno. La discesa palla al piede di Luperto al 10’. Un tempo si sarebbe detta sgroppata. Anziché starsene tremebondo indietro a sorvegliare Belotti, va a prendere aria nell’altra metà del campo con personalità e poi scarica bene su Fabián Ruiz. Due. Il copista Mertens. Lo chiameremo Xerox. Ha cercato al 28’ la stessa giocata con cui aveva fatto gol contro ilqualche anno fa. Ha cercato una giocata per fare una cortesia alla Rai. Voleva regalare la sigla alla Domenica Sportiva dei prossimi cinque anni. Non lo so, c’è ancora la sigla della Domenica Sportiva? Tre. La carecità di Lozano. Carecità è sostantivo maschile. Viene da Careca, Antonio Careca. In questo contesto usato per via del fatto che un paio di volte nel primo tempo il messicano è partito ...

aldoceccarelli : RT @SergioZ01: @thebrightside0 @aldoceccarelli @repubblica @RepubblicaAF @CarloBonomi_ @GGI_Torino @cgilnazionale Se non trovano ci sono du… - Rosariopaolo1 : RT @napolista: #Ancelotti a Sky: «È mancata la qualità non la grinta» «Prima avevamo grosse capacità realizzative ed eravamo fragili dietr… - napolista : #Ancelotti a Sky: «È mancata la qualità non la grinta» «Prima avevamo grosse capacità realizzative ed eravamo frag… -