Infortunio Sensi | tegola per l’Inter | si ferma il centrocampista nerazzurro DETTAGLI

(Di domenica 6 ottobre 2019)– Si sta giocando Inter-Juventus. Partita sul punteggio di 1-1 con i gol di Dybala e Lautaro Martinez. Poco dopo la mezz'ora la gara ha perso uno dei suoi protagonisti. Stefanoha, infatti, accusato un problema muscolare. Dapprima, ilha provato a rimanere in campo, poi si è dovuto arrendere, lasciando il posto a Vecino. Bruttaper la squadra di Conte, ma anche per la Nazionale di Mancini, impegnata sabato contro la Grecia, che rischia di perdere uno dei perni del centrocampo.

