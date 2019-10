Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 6 ottobre 2019) Laè unache si basa sul consumo di cereali integrali e verdure. Ecco cosa si mangia ogni giorno per perdere peso.

quotidianodirg : Dieta macrobiotica, esempio menù settimanale - Cenorava : RT @nexusSEI_6: @IlMici8 Chi ha convinto che per essere uno chef di grido devi smettere di far da mangiare per stare a metà strada tra un g… - nexusSEI_6 : @IlMici8 Chi ha convinto che per essere uno chef di grido devi smettere di far da mangiare per stare a metà strada… -