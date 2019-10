Ubriaco tenta di imboccare l' autostrada contromano su un' auto rubata

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) Un ventiseiennestava imboccando l'. Una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate (Bergamo) in servizio sulla A4 oggi ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che si stava immettendoinal casello di Seriate. La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo quando è stata fermata dalla Polizia. L'uomo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,28 gr/ litro mentre l'è risultatail 3 ottobre a Monza. I poliziotti hanno sequestrato una mazza da baseball e una carta di circolazione di un'altra. Il conducente, di origine tunisina e con vari alias e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è risultato anche destinatario di un'espulsione dall'Italia. Adesso è stato sottoposto a fermo per ricettazione oltre ad essere indagato per guida in ...

