Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei - paura all’alba a Napoli e Pozzuoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito pochi minuti fa l’area dei Campi Flegrei . paura all’alba tra Napoli e Pozzuoli . NonLa scossa è stata di magnitudo 2.2 ad appena 2.3km di profondità e si è verificata alle 07:08 con epicentro a Pisciarelli. Soprattutto nell’area epicentrale, la popolazione s’è impaurita scendendo in strada. Fortunatamente non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto molto superficiale ai Campi Flegrei , ...

Terremoto ai Campi Flegrei - paura all’alba a Napoli e Pozzuoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito pochi minuti fa l’area dei Campi Flegrei . paura all’alba tra Napoli e Pozzuoli . Non è ancora nota la magnitudo del sisma, ma nell’area flegrea, tra Pozzuoli e i settori più settentrionali e occidentali di Napoli , la popolazione s’è impaurita scendendo in strada. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto ai Campi Flegrei , paura all’alba a Napoli e Pozzuoli [LIVE] sembra essere ...

Maltempo Campania : un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli : Come previsto dall’allerta meteo regionale, il Maltempo sta interessando la Campania . Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni al campanile della Chiesa S. Maria delle Grazie in piazza della Repubblica, nel centro storico della città. Un fulmine ha colpito il tetto del campanile del tempio provocando lo sgretolamento della copertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. ...

Pozzuoli - ritrovati in mare reperti romani. VIDEO : Con queste immagini, vi portiamo sui fondali dello specchio di mare antistante Pozzuoli, dove un noto sub professionista in pensione, Mario Rosiello, ha rinvenuto una testa di marmo, con doppia faccia, e le gambe di una statua in granito. "I reperti - ha detto il sub - si trovavano a 3 metri di profondità e a 15 metri di distanza dalla scogliera". Anche Cicerone tra i clienti della celebre bottega d'arte Già nel 1972, proprio in queste ...