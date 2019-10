Mattarella ricorda agenti uccisi a Trieste | riconoscenza e dolore

Portici - Mattarella ricorda i poliziotti uccisi - la platea applaude : "Riconoscenza e dolore di tutto il Paese" : Il presidente della Repubblica alla cerimonia per i 180 anni della prima ferrovia: "Questo applauso esprime il sentimento di tutta Italia

Mattarella a L’Aquila ricorda il giovane migrante del Mali annegato con la pagella cucita in tasca : “Scuola è speranza sempre e ovunque” : “Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d’identità e la sua speranza, la scuola, è una speranza sempre e ovunque”. È stato questo uno dei passaggi più sentiti e applauditi del discorso ...

Mattarella ricorda i 100 anni di Coppi : 10.43 Nasceva 100 anni fa Fausto Coppi,"grande campione del ciclismo e simbolo dello sport italiano negli anni della ricostruzione.Le sue leggendarie imprese, le lunghe fughe solitarie,le vittorie al Giro,al Tour e nelle principali classiche,gli hanno conferito straordinaria popolarità,e hanno legato sempre più il mito di Coppi all'eccezionale talento e allo spirito di sacrificio". Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio in cui ...

Mattarella ricorda Mike Bongiorno : 12.49 "Il nome e la personalità di Mike Bongiorno hanno segnato gli esordi della televisione italiana e ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo. Della tv Mike Bongiorno è stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ...

Mattarella ricorda "il terrorismo delle SS e delle Brigate Nere" a Fivizzano : “La disumanità, il terrorismo senza scrupoli praticato dalle SS e dai brigatisti neri repubblichini, ha crudelmente segnato la vita di questa parte d’Italia, della sua gente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la commemorazione per il 75esimo anniversario dell’eccidio nazista di Fivizzano dell’agosto 1944, che fece 173 vittime tra i civili e un disperso. “La ...

Quirinale : domenica Mattarella e Presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – (di Sergio Amici) Un’altra tappa lungo un percorso comune intrapreso da Italia e Germania, attraverso i massimi vertici istituzionali, per rafforzare una memoria condivisa, pietra basilare sulla quale fondare e rafforzare la costruzione di “un’Europa della libertà contrapposta all’Europa della prevaricazione”, rinsaldando il legame fra popoli e Paesi, “unico antidoto al ...

Quirinale : domenica Mattarella e Presidente Germania ricordano eccidi Fivizzano (2) : (AdnKronos) – Il Comune di Fivizzano è decorato della Medaglia d’Oro al Merito civile e della Medaglia d’Argento al Valor militare per il contributo all’attività partigiana e per l’immenso sacrificio della sua popolazione nel periodo 1943-1945. Furono oltre 400 i caduti civili che trovarono la morte per mano della violenza nazi-fascista nelle stragi prima a Mommio, il 4-5 maggio del ’44; poi a Bardine di ...