L' Ezio Scida ospita il big-match Crotone-Entella nel ricordo di Mascheroni e Zappavigna

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Iltorna nuovamente in campo al termine di una settimana provante sul lato prettamente umano. Nella giornata di mercoledì 2 ottobre la società pitagorica ha annunciato la scomparsa, causa tragica fatalità, del preparatore atletico della squadra Sergio, uomo dello staff del tecnico Giovanni Stroppa che in passato ha potuto contare su un'esperienza tra le fila del Milan. Non è stata neppure una settimana facile per la tifoseriase che, nella medesima giornata, ha accolto la scomparsa di uno storico tifoso come Giuseppe, conosciuto amato e apprezzato da giovani e meno giovani. La squadra rossoblu, che ha preso parte ai funerali del suo compianto preparatore atletico andati in scena nella giornata di venerdì in provincia di Como, dovrà ora raccogliere le idee fisiche e mentali per soffermarsi sulla sfida, turno della settima giornata di Serie B, contro ...

LucaDiM85020678 : RT @taekwondofita: ON AIR! ?? Allo Stadio Ezio Scida di #Crotone sfilano i ragazzi del #TrofeoCONI 2019 pronti a dare spettacolo sulle note… - michiferrini : RT @Coninews: La festa è iniziata! ?? Allo Stadio 'Ezio Scida' di Crotone con la sfilata dei piccoli atleti prende il via la cerimonia di a… - ilnautilus : Iniziata a Crotone la Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha inau… -