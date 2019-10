Inter | Barella | “Per Conte mi farei ammazzare Scudetto? Il vino è pronto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Con la Juve sarà una partita alla pari“. Ne è sicuro Nicolòche, alla vigilia del Derby d’Italia. “La Juve ha in più solo l’esperienza, il fatto di conoscersi da più tempo come gruppo – ha detto il centrocampista nerazzurro in un’vista pubblicata oggi su ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ma il mister ci ha chiesto da subito cose ben delineate e noi le stiamo mettendo in pratica, ecco perché dico che siamo alla pari. La Juve ha vinto il campionato con 21 punti di vantaggio lo scorso anno: vogliamo colmare il gap, vedremo alla fine se ci saremo riusciti”.è diverso: “Ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza”. “Barcellona ci è rimasta dentro – ha ...

