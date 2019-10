Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

Samsung brevetta un robot domestico con Assistente vocale Bixby : Risale a marzo 2019 il deposito da parte di Samsung di una domanda di brevetto presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) relativo ad un “dispositivo elettronico e un metodo per far funzionare lo stesso”, pubblicato poi il 19 settembre 2019. Si tratta di quello che sembra essere un robot domestico dotato di uno smart speaker (probabilmente con Bixby), capace di avvicinarsi all’utente quando sente il ...