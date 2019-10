Sparatoria nella questura di Trieste | morti due agenti 

Fonte : agi

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Articolo aggiornato alle 18.25davanti alladi, alcuni agenti di Polizia sono rimasti feriti gravemente. Due dei tre agenti feriti sono. I due erano stati colpiti a bruciapelo e le loro condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportati in ospedale, sonopoco dopo. A sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe poi esploso dei colpi contro i poliziotti. Secondo una prima ricostruzione, due uomini erano stati condotti inper degli accertamenti: uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi. L'uomo che ha sparato è stato arrestato, l'altro ha provato a fuggire ma è stato bloccato. I due uomini condotti in ...

RaiNews : #Trieste, sono morti due dei tre agenti feriti nella sparatoria in questura. Notizia in aggiornamento su… - il_piccolo : +++SPARATORIA DAVANTI ALLA QUESTURA A #TRIESTE, DUE AGENTI FERITI E FUGGIFUGGI DEI CITTADINI+++Conflitto a fuoco ne… - lavocemanduria : Sparatoria nella questura due poliziotti uccisi e uno ferito -