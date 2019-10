RIFORMA PENSIONI Per aiutare i giovani serve davvero chiamare in causa l' Inps?

RIFORMA PENSIONI e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...

Pensioni anticipate - RIFORMA in arrivo : quota 100 con uscita a 64 anni - ipotesi 101 o 102 : Non ci sarà l'abrogazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nel nuovo programma di Governo dei due partiti che lo guidano, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, ma le novità potrebbero arrivare proprio sulla quota 100 e sull'opzione donna nella Manovra economica di fine 2019. Infatti, le Pensioni a quota 100 dovrebbero essere confermate anche per il 2020 e, possibilmente, anche per l'ultimo anno di sperimentazione, il 2021. Ma le ...

Pensioni ultime notizie : “necessità RIFORMAre Legge Fornero” - parla Landini : Pensioni ultime notizie: “necessità riformare Legge Fornero”, parla Landini Torna sul tema delle Pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: il superamento della Legge Fornero passa anche dall’introduzione di una pensione di garanzia. Pensioni ultime notizie: verso un assegno di garanzia? “Noi stiamo chiedendo che nel riformare la Legge Fornero in modo serio si costituisca la condizione di una pensione di garanzia” ha ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera RIFORMA della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

RIFORMA PENSIONI : Quota 41 - Ghiselli mira all'uscita anticipata a prescindere dall'età : "Serve maggiore flessibilità in uscita dopo 62 anni o 41 anni di contribuzione" è una delle proposte del segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli in attesa della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza che dovrebbe essere pronta entro il 30 settembre. Come ormai noto, il sistema della Quota 100 potrebbe essere riconfermato nella nuova Legge di Bilancio ma al termine della sperimentazione prevista per il 2021, la ...

RIFORMA PENSIONI e Manovra 2020 : Quota 100 - APE e OD tra i temi chiave : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della cosiddetta Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la presentazione della Manovra di fine anno. Il passaggio è importante perché anticipa i temi chiave che verranno affrontati all'interno della finanziaria. Non stupisce quindi che nelle ultime ore si siano moltiplicate le dichiarazioni in merito ai possibili interventi, a partire dalla conferma della Quota ...

RIFORMA PENSIONI QUOTA 100/ E Rdc - i "fallimenti" da rimediare : I numeri relativi alla RIFORMA PENSIONI con QUOTA 100 e al Reddito di cittadinanza non sono positivi sotto diversi punti di vista

Pensioni anticipate - Cgil : 'RIFORMA quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni ultime notizie : RIFORMA Fornero - Landini “va cambiata” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Landini “va cambiata” In vista della prossima Legge di Bilancio il governo pone come priorità il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; dal segretario generale della Cgil Landini si chiede che l’iniziativa si allarghi ai pensionati. Pensioni ultime notizie: taglio delle tasse solo per i dipendenti? “Il paese ha un problema di precariato ed ha un problema di potere di ...

In Francia si discute una RIFORMA delle pensioni : Macron proporrà un sistema a punti che dovrebbe semplificare le cose e cancellare diverse agevolazioni, ma molte categorie di lavoratori non sono per nulla d'accordo

Pensioni - Landini : 'La Quota 100 non ha RIFORMAto la legge Fornero' : Torna alla carica contro la riforma delle Pensioni targata Fornero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Come del resto già successo durante le discussioni relative alle manovre economiche varate dai precedenti governi di vario colore politico, anche in vista della prima legge di Bilancio che si appresta a varare il governo giallorosso, presieduto dal premier Giuseppe Conte, la questione previdenziale rimane al centro dell’agenda ...

RIFORMA PENSIONI e welfare - Gualtieri : 'Confermate quota 100 e Reddito di cittadinanza' : Arriva una nuova conferma sui provvedimenti di Riforma del welfare e della previdenza avviati dal governo giallo-verde ed ora al vaglio del nuovo esecutivo. La notizia arriva dal tavolo di confronto con i sindacati, conclusosi da poche ore. Ad esprimere il parere favorevole sarebbe stato lo stesso Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Il Ministro ...

RIFORMA PENSIONI - Cosentino (Inapi) su Enasarco : 'Rivedere le regole' : Dall'Inapi arriva un nuovo comunicato all'interno del quale si esprime la critica del sindacato in merito alle regole di funzionamento della fondazione Enasarco. Ad esprimere la necessità di un intervento urgente è la direzione nazionale del patronato ed in particolare il Presidente Domenico Cosentino, il quale ha fatto il punto della situazione e spiegato perché un intervento di modifica sulle regole previdenziali a tutela degli agenti di ...

RIFORMA PENSIONI e LdB2020 : proposti riscatto laurea 'light' e conferma Quota 100 : La prossima legge di bilancio potrebbe prevedere un ulteriore ampliamento di chi può riscattare gli anni di studi universitari in via agevolata. Sono queste le ultime indiscrezioni in arrivo dal governo per il comparto previdenziale, dopo l'inizio delle discussioni ufficiali della nuova finanziaria. Il conto alla rovescia per la presentazione della Nadef (la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) è ormai partito, visto che la ...