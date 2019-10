Quando il cinema affronta il tabù della sessualità di una donna matura

VIDEO Rambo Last Blood - Quando esce al cinema? Il trailer e le recensioni : Sylvester Stallone in forma statuaria a 73 anni! : Giovedì 26 settembre, una data segnata in rosso su tutti i calendari degli appassionati di Rambo e dei fan di Sylvester Stallone. Il quinto capitolo della celeberrima saga sta per uscire nelle sale italiane, al cinema è in arrivo Rambo Last Blood che dovrebbe rappresentare la chiusura definitiva del ciclo dedicato al fenomenale eroe di guerra che ha fatto sognare intere generazioni. Sly ritorna sul grande schermo e lo fa con una performance ...