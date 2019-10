Presto la pubblicità sui Samsung Galaxy tra menù e app? Cosa ci dice il brevetto

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La notizia è di quelle bomba: sarà possibile davvero lasui, intesa come annunci pubblicitari sparsi nell'interfaccia One UI, tra idelleproprietarie, nelle impostazioni o altrove? Sarebbe una novità assoluta per il brand ma non certo per il settore mobile ma ecco su quali basi si è cominciato a parlare, proprio in queste ore, dello specifico argomento. La societàha depositato undenominatoMobile Ads presso lo specifico ufficio europeo per la proprietà intellettuale EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Il marchio riguarda la categoria smartphone, tablet e computer e potrebbe, in effetti, voler indicare l'introduzione di annunci sulle interfacce software dei già citati dispositivi. Il condizionale è d'obbligo, vista la svolta epocale che si verrebbe a caratterizzare per il brand rispetto al ...

OptiMagazine : Presto la pubblicità sui #SamsungGalaxy tra menù e app? Cosa ci dice il brevetto - gioeli68 : Grazie a L'Eco di Bergamo (e ad Elisa Riva) per aver dato spazio alla mia piccola 'denuncia'. Si spera che anche gr… - liviovarriale : @Monica73774598 @erosazzurro @TolliVincenzo @Danila9631 @forevernapoli04 @Mary1Boom @francepaone @allgoalsnapoli… -