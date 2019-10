Pil in aumento nel secondo trimestre 2019

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Neldelil prodotto interno lordo (Pil) e' aumentato dello 0,1% sia rispetto alprecedente

CottarelliCPI : La NADEF non mi piace ma non si dica che il deficit del 2,2% non è troppo diverso dal 2,4% dei gialloverdi. Il 2,4%… - StartMagNews : La Commissione Ue dovrà chiudere entrambi gli occhi sulla #Nadef. Anche per non vedere l’aumento del #deficit strut… - polillog : Nadef, che cosa dirà la Commissione europea sull'aumento del rapporto debito-Pil previsto da Gualtieri? L'analisi d… -