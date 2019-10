Nuove accuse di molestie per James Franco La denuncia da parte di due ex studentesse

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Carlo Lanna Nuova accusa diai danni di, l'accusa è partita da dueche hanno frequentato la scuola di recitazione Studio 4 dove l'attore era uno degli insegnanti Come è stato riportato dal The Guardian, due ex, che hanno frequentato la scuola di recitazione di, hannoto il celebre attore americano persessuali. Secondo lache è stata presentata alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles, Sarah e Toni affermano di aver ricevuto più volte un comportamento inappropriato dadi. La storia ha dell’incredibile e, per ora, leancora non sono state formalizzate ma sulla questione ci saranno sicuramente molti risvolti. L’attore insieme al suo socio in affari Vince Jolivette avevano aperto lo Studio 4 nel 2014, una scuola di recitazione con filiali a New York e a Los ...

