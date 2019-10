Manovra | De Luca | “Limite al contante? Non combatte evasione | i cittadini hanno diritto a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Dobbiamo guardare con grande prudenza alle iniziative del governo. Dobbiamo sapere che i margini di questo esecutivo sono molto ristretti, visto che l’Italia rimane un Paese maledettamente indebitato. Ci sono diverse criticità, come la mancanza di un piano di lavoro per i giovani al Sud e altre proposte francamente demenziali“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che si sofferma sull’analisi del governo Conte Bis. E aggiunge: “Innanzitutto, mi auguro che il governo chieda scusa all’ordine dei commercialisti. E’ stato proposto il ‘daspo’ per i commercialisti, una cosa davvero incredibile e demenziale. E considero illusoria l’iniziativare l’fiscale, limitando l’uso del. Questa è una cosa del tutto ...

