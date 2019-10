L’avvertimento di Letta a Conte e Zingaretti | “Renzi farà ballare il governo | non fate

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019)legge come una chiara minaccia alla lettera che Matteo Renzi ha scritto sul 'Corriere della sera': "hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi ilnon arriva a mangiare il panettone".