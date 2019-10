La7 | Letta a Conte e Zingaretti | “Renzi vi farà ballare | io l’ho sopportato troppo Fate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Voglio dare un consiglio non richiesto ae a. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me.hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone”. Lo afferma Enricoa L’Aria che Tira su La7. Il riferimento è alla lettera inviata da Matteo Renzi al Corriere della Sera. L'articolo La7,: “Renzi vi, io l’houn patto con lui, se non lo rispetta si vada al voto” proviene da Il Fatto ...

