Istat | rapporto deficit Pil cala all’1 | 1% | dato migliore dal 2000 Pressione fiscale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche inal Pil è stato pari,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta delsemestraledal, ovvero da 19 anni. Sale lanel secondo trimestre del 2019, quando è stata pari al 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L'articolo/Pilall’1,1%:dalaumenta al 40,5% proviene da Il Fatto Quotidiano.

