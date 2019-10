Iniziare a correre | 5 consigli

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Chi sta pensando didovrebbe innanzitutto raccontarci in quale grotta ha vissuto negli ultimi 10 anni, visto che da tempo questo tipo di attività fisica non va più di moda. Una volta ascoltata la confessione non resta che fare le nostre congratulazioni perché è sicuramente un’idea molto salutare. Quando si inizia qualcosa di nuovo, specialmente se si tratta di tenersi in forma, bisogna mettere in conto qualche sacrificio, ma è uno sforzo che vale sempre la pena affrontare. Ciò che però va evitato è andare in giro come Phoebe di Friends, cioè, senza coscienza di ciò che si sta andando a fare e impreparati. Ecco perché abbiamo pensato a una serie di istruzioni da seguire il primo giorno della nuova carriera da corridore. 1. Meno è di più Sebbene sia naturale che la spinta iniziale sia molto forte e ...

