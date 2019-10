Gli atleti della Move Dance di Modica si fanno notare in Slovenia

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi - il graffio della Tigre. Il capitano vuole la medaGlia : l’Italia sogna in alto : Per tirare fuori il coniglio del cilindro, per la magia all’improvviso contro qualsiasi pronostico, per il colpaccio in coda a una stagione complicata sotto il punto di vista fisico. Per una medaglia. Quantomeno per provarci. Gianmarco Tamberi si gioca il tutto per tutto nella Finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, è pronto a tirare fuori gli attributi come ha ripetuto più volte dopo il turno di qualificazione ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (venerdì 4 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi venerdì 4 ottobre saranno impegnati 11 italiani (8 in due staffette) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena l’ottava giornata della rassegna iridata. Gianmarco Tamberi e Massimo Stano hanno le carte in regola per andare a caccia della medaglia rispettivamente nel salto in alto e nella 20 km di marcia, grande attesa anche per le batterie della 4×100 con l’Italia nelle mani di Filippo Tortu e a ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle deGli azzurri (3 ottobre). Fabbri e Cestonaro : questione di centimetri : Ieri centesimi, oggi centimetri. L’Italia ha un conto aperto con la fortuna nel Mondiale di Doha e anche oggi arriva il tredicesimo posto quotidiano nel getto del peso con un ottimo Lorenzo Fabbri in una giornata molto poco azzurra con due soli atleti italiani e anche Ottavia Cestonaro non è andata lontana dal personale nel triplo. Ecco i voti agli atleti che sono entrati in gara oggi. LORENZO Fabbri 7.5: Un lancio, uno solo ma tanto basta ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - battaGlia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Fabbri e Cestonaro si fermano in qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 19.55: Leonardo Fabbri è fuori dalla finale del peso. In finale vanno il neozelandese Gill con 21.12 e lo statunitense Kovaacs con 20.92. Il 20.76 di Mihalievic spinge Fabbri al 13mo posto e fuori dalla finale 19.51: nell’asta del Decathlon Uibo supera 5.40 al secondo tentativo 19.45: Vola in finale il numero uno stagionale, lo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - battaGlia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Cestonaro out nel triplo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 16.42: Niente da fare per l’azzurra Cestonaro: nullo ed eliminazione per lei 16.40: Ultimo salto per Cestonaro 16.37: Nullo il primo lancio di Mayer 16.34: Iniziati i lanci del gruppo A del disco del Decathlon. C’è il secondo della classe Kevin Mayer 16.33: Al momento serve 14.12 per la finale. Misura alla portata di Cestonaro che ci ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (4 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : Continuano le emozioni e lo spettacolo dei Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. domani (4 ottobre) andrà in scena l’ottava giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno soltanto tre in gara, oltre alle staffette, si tratta del capitano Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Matteo Giupponi e Massimo Stano nei 20 km di ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×100 dell’Italia. Il quartetto deGli azzurri : chiude Tortu - in palio il pass olimpico : Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti, Filippo Tortu: questa è la formazione dell’Italia per la batteria della 4×100 ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Il nostro quartetto scenderà in pista a Doha (capitale del Qatar) nella serata di venerdì 4 ottobre (ore 20.05), si tratta di una squadra di assoluto spessore tecnico già vista durante le World Relays di Yokohama in primavera e che ha tutte le carte in regola per ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - battaGlia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Italia comparsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle gare di giornata – Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica, oggi giovedì 3 ottobre va in scena la settima giornata della rassegna iridata a Doha. Nella capitale del Qatar si assegneranno quattro titoli e si preannuncia grande spettacolo. Riflettori puntati sulle prove multiple, il francese ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (giovedì 3 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi giovedì 3 ottobre saranno impegnati soltanto due italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la settima giornata della rassegna iridata. Ottavia Cestonaro si cimenterà nelle qualificazioni del salto triplo mentre Marco Fabbri sarà impegnato nelle qualificazioni del getto del peso, poche velleità per i due azzurri che sembrano essere molto lontani dalla finale. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle deGli azzurri (2 ottobre). “Davide Re leone” : finale sfiorata ma che grinta! Brava Pedroso : Per un soffio, 8 centesimi, Davide Re fallisce l’obiettivo finale nei 400 piani ma merita l’onore delle armi l’azzurro che ha combattuto a livello del personale che è anche record italiano, incappando in una gara dal livello medio altissimo. Bene anche Pedroso nella semifinale dei 400 ostacoli: buona gara ma niente finale come per Folorunso e come Fofana nei 110 ostacoli, mentre Osakue resta lontana dal personale. Ecco i voti ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (3 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : Continuano le emozioni e lo spettacolo dei Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. domani (3 ottobre) andrà in scena la settima giornata con sei finali. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno soltanto due in gara si tratta di Ottavia Cestonaro, impegnata nelle qualificazioni del salto triplo e Leonardo Fabbri che scenderà in ...

MONDIALI ATLETICA DOHA 2019/ Orari e programma : Gli italiani in gara mercoledì : MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: il programma di gare e finali, gli Orari e gli azzurri protagonisti oggi, 2 ottobre 2019, per la manifestazione iridata.