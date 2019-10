Febbre da Samsung Galaxy S11 e Galaxy S11+? Dovrebbero arrivare la terza settimana di

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Peril 2019 si è concluso ormai da qualche mese, almeno dal punto di vista del lancio degli smartphone di fascia alta. Infatti, dopo i variS10,S10+,Note 10 eNote 10+, l’azienda sud coreana aspetterà ancora diversi mesi prima del lancio della nuova gamma. Nello specifico, secondo gli ultimi rumor, i nuoviS11 enon prima delladi febbraio 2020, con la data più accreditata per il giorno martedì 18. Ovviamente è ancora molto presto per avere certezza che la data sia proprio questa, ma la finestra temporale combacia con quella che viene spesso utilizzata dalla compagnia per ilUnpacked, l’iconico evento durante il quale vengono presentati gli smartphone appartenenti alla gamma S. Purtroppo non abbiamo ulteriori notizie per ...